Во Франции не пускают в супермаркет без ковид-паспортов

Во Франции не пускают в супермаркет без ковид-паспортов

2021-08-20 09:51:54

2021-08-20 09:51:54

2021-08-20 09:51:54

2021-08-20 09:51:54

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