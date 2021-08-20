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Экс-глава МИД Украины Климкин: Киев сможет остановить Россию только вместе с США

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Украина сможет остановить Россию только при помощи США, но неудача Вашингтона в Афганистане может поставить под вопрос такое сотрудничество. Такое мнение 19 августа высказал бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

«Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине»
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев — о результатах вмешательства США во внутренние дела других стран и пострадавших от этого афганцах

Говоря о ситуации на Среднем Востоке, Климкин заявил, что Штаты проиграли борьбу за «новый Афганистан», но смогли частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Климкин считает, что Украина также «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не смогла стать частью Запада.

«А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал Климкин в соцсети.

Днем ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Известиям» предостерег сторонников американского выбора на Украине от ситуации, подобной той, что в настоящее время наблюдается в Афганистане.

По его словам, на фоне афганских событий Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и других государствах, вовлеченных в происходящее в Афганистане. Среди них — представители стран постсоветского пространства.

Киев же «угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей», стремясь войти в НАТО, не предполагая при этом, к каким последствиям может привести статус союзника США, добавил Патрушев.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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