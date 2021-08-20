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Bild узнал о вывозе Германией пива из Афганистана раньше людей

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Германия во время эвакуации помощников бундесвера и немецких министерств, находившихся в Афганистане, сначала «спасла» алкоголь, а не людей. Об этом сообщил 17 августа немецкий таблоид Bild.

По информации издания, в начале июня, когда перед правительством ФРГ встал вопрос, каким именно образом осуществить эвакуацию, стало известно, что из Афганистана нужно будет вывезти огромное количество алкоголя, оставшегося на базе в Мазари-Шариф.

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Всего — 29 паллетов с почти 65 тыс. банок пива и популярной у немцев смеси этого напитка с лимонадом, а также еще 340 бутылок вина и шампанского.

Для того чтобы «спасти» 22,5 тыс. л алкоголя, Германия включила их в план по отводу войск из страны. Для этого были забронированы дополнительные транспортные мощности.

Вместе с тем Bild отмечает, что эксперт Свободной демократической партии по развитию Кристоф Хоффманн также в начале июня задался вопросом, почему планируется спасать местных помощников бундесвера, но не тех афганцев, которые работали на Германию и участвовали в помощи развитию страны — и, прежде всего, работали на немецкое Общество по международному сотрудничеству GIZ.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас пояснил, что установленный порядок нельзя распространить на всех местных сотрудников. По его словам, в противном случае речь пойдет «уже не о 2 тыс., а о 20 тыс. человек».

Издание обращает внимание на то, что всех этих людей просто бросили — в отличие от 65 тыс. банок пива.

«Это позор, что GIZ [Общество по международному сотрудничеству], министерство по экономическому сотрудничеству и МИД не позаботились о своих людях. Так с людьми обращаться нельзя», — цитирует издание слова представителя Свободной демократической партии Германии.

Ранее, 18 августа, посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что афганские силовики, бежавшие из Кабула от движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), увозили «самое дорогое» для них — пиво. По словам посла, силовики выносили пиво из министерства внутренних дел.

Спустя день бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт отметил, что в надежде покинуть столицу Афганистана у входов в аэропорт Кабула собралась толпа, которую по количеству людей можно сравнить со стадионом. Он сообщил, что представители немецких ведомств находятся во внешнем периметре аэропорта, чтобы найти своих людей.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

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