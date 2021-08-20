Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране

Принцу Такеде, который был двоюродным братом японского императора Хирохито, в 1944 году показывали секретный фильм о разработке и производстве в Японии бактериологического оружия. Об этом стало известно из архивных документов, которые 20 августа впервые представила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Среди рассекреченных архивных материалов есть и протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных с 1945 года до декабря 1949 года.

На допросе он признался, что ему было известно, что специальный 731-й отряд разрабатывал и изготовлял бактериологическое оружие.

«При осмотре 731-го отряда я был крайне поражен размахом исследовательской и производственной деятельности отряда по изготовлению бактериологических средств войны», — говорил Ямада на допросе, с расшифровкой которого ознакомились «РИА Новости».

Ямада отметил, что устные доклады по теме биооружия сопровождались показами секретных научных фильмов по теме.

«Во время доклада и демонстрации кинофильма генералом Китано у меня в кабинете присутствовали начальник штаба генерал-лейтенант Касахара и заместитель начальника стратегического отделения Оперативно-стратегического отдела принц Такеда (он же подполковник Мията)», — добавил на допросе главнокомандующий Квантунской армией.

Принц Такеда Цунэеси (1909–1992) в качестве главного казначея Квантунской армии курировал работу отряда 731. После Второй мировой войны он был президентом Олимпийского комитета Японии в 1962–1969 годах и играл важную роль в организации летних Олимпийских игр 1964 года в Токио и зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро. В 1967–1981 годах он был членом Международного олимпийского комитета.

Ранее, в пятницу, ФСБ рассекретила документы с фамилиями советских военнопленных, которые подверглись пыткам японских спецслужб в годы Второй мировой войны. В 1930–1945 годах в плену у японцев были несколько тысяч советских граждан. Многих из оказавшихся в Маньчжурии поместили в концлагерь «Хогоин» в районе Харбина, где на них ставили опыты с использованием бактериологического оружия.

В отряде 731 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Всего в стенах лабораторий погибли около 3 тыс. человек.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии закончилась 20 августа 1945 года. В Маньчжурии находились главные японские объекты по разработке бактериологического оружия.

Ранее, 16 августа, ФСБ России впервые рассекретила архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.