ТПУ создаст консорциум для подготовки инженеров будущего

Томский политехнический университет предлагает создать консорциум «Новое инженерное образование России» и объединить ведущие вузы страны для разработки новой модели инженерного образования. В дальнейшем планируется распространить лучшие практики в российских университетах.

По словам и.о. ректора ТПУ Дмитрия Седнева, которые приводит РИА «Томск», их цель — стать национальным центром развития инженерного образования, где будут опробованы новые модели подготовки инженеров.

Вузы в рамках сотрудничества будут совместно выполнять научно-исследовательские, образовательные, опытно-конструкторские работы, совместно использовать ресурсную базу, образовательные программы и социальные инициативы, повышать академическую мобильность сотрудников.

Инициативу уже поддержали МГТУ имени Баумана, МФТИ, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», НГТУ, Казанский национальный исследовательский технический университет и Дальневосточный федеральный университет.