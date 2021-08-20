Историк рассказал о плане США начать «цветную революцию» в Советской России

Соединенные Штаты в 1921 году стали разворачивать в Советской России подрывные действия и шпионаж. Использовались и военные средства, что создавало угрозу «цветной революции». Об этом 20 августа рассказал историк спецслужб Владимир Макаров.

Макаров добавил, что Москва сумела вовремя пресечь эту деятельность.

Как рассказал историк, Вашингтон использовал тяжелое положение в России, население которой тогда испытывало голод из-за сильной засухи. Была создана негосударственная организация помощи голодающим «Американская администрации помощи» (АРА), которая и должна была проводить подрывные действия и шпионаж.

«Надо подчеркнуть, что параграф 25 соглашения правительства РСФСР и АРА о помощи голодающим предусматривал отказ АРА от вмешательства во внутриполитическую жизнь страны», — рассказал Макаров «РИА Новости».

За действиями АРА следили советские спецслужбы. Они же установили факт проведения организацией политической работы, направленной против власти страны.

«Используя предлог для оказания помощи голодающим, США постепенно увеличили число своих миноносцев, находившихся в Черном море, до пяти. В результате в портах на юге возникла фактически морская база для американских военных судов», — отметил Макаров.

Весной 1923 года советское правительство вынесло решение о нежелательности пребывания АРА в России. АРА прекратило свою деятельность на территории страны, а в правительство США было направлено письмо со словами благодарности за помощь.

Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) впервые рассекретила документы о том, что японские спецслужбы в рамках подготовки к войне с СССР засылали на территорию Советского Союза своих агентов из числа русских эмигрантов.

Среди архивных материалов, в числе которых также находятся трофейные документы, — протоколы допросов бывшего начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы. В данном концлагере содержались советские граждане, которых отправляли в спецотряд 731 Квантунской армии, где на них испытывали японское бактериологическое оружие.

Ранее, 16 августа, ФСБ России впервые рассекретила архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу.