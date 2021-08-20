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Случаи заболевания детей столбняком зафиксировали на Алтае

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В Алтайском крае зарегистрировали два случая заболевания столбняком среди детей. Их родители отказались вакцинировать их от этой болезни, сообщает altapress.ru со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Агентство напоминает, что ранее в регионе уже регистрировались случаи столбняка у людей. Заболевали те, кто получил повреждения при обработке малины и пересадке комнатных цветов зимой. Специалисты отмечают, что столбняком могут заразиться невакцинированные люди в любом возрасте.

Ранее сообщалось, что в России с осени планируют начать производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Флю-М Тетра». Этим будет заниматься ведущий разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа в России Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС).

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