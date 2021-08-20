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В Крыму призвали Зеленского перестать «рычать» на жителей полуострова

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в пятницу, 20 августа, призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить «рычать» на жителей Крыма и Россию в целом.

Комментируя заявление президента Украины о том, что в Крыму якобы с радостью примут украинскую власть, Фикс отметил, что на полуострове готовы принять Зеленского с следственном изоляторе.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» Фикс.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что на полуострове с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии.

«Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте — в СИЗО и тюрьме», — заключил Фикс.

Накануне Зеленский заявил, что даже те, кто «в душе еще с «октябрятским значком», всё равно будут рады возвращению в Крым украинских властей. Он указал, что хотел бы после этого выпить на полуострове шампанского.

Комментируя данное высказывание, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что выпить шампанского в Крыму президент Зеленский сможет только как частное лицо, оставив мечты о возвращении полуострова под контроль Киева. Парламентарий призвал главу государства оставить надежды на приезд в «украинский» Крым.

До этого, 3 августа, Зеленский говорил о том, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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