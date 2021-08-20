В Токио доставили огонь Паралимпиады

В Токио стартовал заключительный этап эстафеты паралимпийского огня перед Играми. Церемония прошла у здания мэрии города.

На церемонии были собраны в единую композицию «Пламя Токио» огни, зажженные более чем в 60 муниципалитетах страны.

«Я благодарна всем за проделанные усилия, которые позволили нам собрать сегодня этот огонь. Я надеюсь, что начинающаяся 24 августа Паралимпиада будет успешной и безопасной», — сказала губернатор Токио Юрико Коикэ в своем выступлении. Трансляцию вели местные телеканалы.

Вечером в пятницу во дворце Акасака пройдет еще одна церемония — там соберут в одно пламя огни из 47 префектур Японии.

Российские паралимпийцы днем ранее вылетели из Москвы на Игры в Токио. Спортсменов торжественно проводили болельщики.

11 августа Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных Паралимпийским комитетом России (ПКР), есть право на участие в предстоящих Играх в Токио.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.