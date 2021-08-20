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ФСБ рассекретила имена направленных в СССР агентов Японии

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) впервые рассекретила документы о том, что японские спецслужбы в рамках подготовки к войне с СССР засылали на территорию Советского Союза своих агентов из числа русских эмигрантов.

Среди архивных материалов, в числе которых также находятся трофейные документы, — протоколы допросов бывшего начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы. В данном концлагере содержались советские граждане, которых отправляли в спецотряд 731 Квантунской армии, где на них испытывали японское бактериологическое оружие.

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Сам Иидзима был руководителем «Хогоина» с февраля 1945 года до капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года. В то же время, с февраля 1941 года по январь 1945-го, он занимал должность помощника начальника Трехреченской Японской военной миссии (ЯВМ). По его словам, там он подготавливал разведчиков и диверсантов на случай военных действий Японии против СССР.

«Помимо этого, я повседневно руководил работой агентурного отделения Трехреченской ЯВМ, которым производилась вербовка, подготовка и засылка на территорию СССР японской агентуры для сбора разведывательных данных об экономическом, политическом и военном положении Советского Союза», — показал Иидзима на допросе, который был проведен в конце июня 1948 года.

Он рассказал, что лично давал работникам агентурного отделения указания, какого агента, в какой район СССР и с каким заданием перебросить. В соответствии с его указаниями на территорию Советского Союза были переброшены различные агенты Трехреченской ЯВМ, передает «РИА Новости».

«<...> белоэмигранты Золотовский Иннокентий, Золотовский Петр, Черепанов Анатолий, Романов Анатолий, Батенев Евгений, Филиппов, житель Маньчжурии Андреев Михаил, и разоблаченные японской пограничной полицией советские разведчики, ЯВМ перевербованные — Лончаков Михаил, Морозов и другие», — отмечал бывший начальник «Хогоина».

Вместе с тем Иидзима подчеркивал, что все агенты по выполнении данных им заданий благополучно возвращались. Однако в отдельных случаях некоторые агенты не в полной мере выполняли свои задания.

Ранее, 16 августа, ФСБ России впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.

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