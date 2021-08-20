Жителя Иркутска задержали за продажу поддельных COVID-сертификатов

Жителя Иркутска задержали при передаче покупателю готовых поддельных документов об отсутствии коронавируса, сообщила в пятницу, 20 августа, пресс-служба главка МВД Иркутской области.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области пресекли деятельность мужчины, за деньги предлагавшего изготовить поддельные бумаги об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, якобы пройденном вакцинировании или несуществующих противопоказаниях к нему», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в центре города при участии сотрудников Росгвардии. По данным МВД, безработный 27-летний местный житель договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, уточнял цену и после получения предоплаты назначал встречу, на которой передавал фальшивые документы.

В ходе обысков по местам проживания и в автомобиле подозреваемого были изъяты справки и прочие медицинские документы с признаками подделки.

В отношении безработного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все случаи противоправной деятельности задержанного.

18 августа стало известно, что житель Московской области предстанет перед судом по уголовному делу об использовании фальшивого сертификата о вакцинации от коронавируса. По версии следствия, мужчина купил фальшивый сертификат о вакцинации от COVID-19 за 3 тыс. рублей и после предоставил его своему работодателю в качестве документа, подтверждающего вакцинацию.

23 июля в МВД сообщили об изъятии более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 с начала года. Также было возбуждено 60 уголовных дел. Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинения предъявлены 25 подозреваемым.

Особое внимание сотрудников полиции направлено на выявление новых схем противоправной деятельности, связанной с оборотом документов о прививках, уточнили в ведомстве.

14 июля в Москве полиция возбудила четыре уголовных дела по факту сбыта поддельных медотводов от вакцинации против коронавирусной инфекции. Сбыть справки мошенники пытались в Хорошевском и Измайловском районах, в Выхино-Жулебино и на юго-западе столицы.

В России проводится масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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