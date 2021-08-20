В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 20 августа

В столице в пятницу, 20 августа, ожидается облачная погода и температура +27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, осадков не будет.

В ночь на субботу в Москве температура воздуха может снизиться до +15 градусов. Возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах 746 мм ртутного столба.

18 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в Москве в выходные 21 и 22 августа. По ее словам, температура воздуха в столице опустится до +23…+25 градусов, кроме того, москвичей ждут облачность с неустойчивыми прояснениями и дожди.

В четверг ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе похолодание до +17 градусов.