В России за сутки выявили 20 992 случая COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 20 992 новых случая коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (1925), Санкт-Петербурге (1691), а также в Московской области (1029).

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране скончались 785 граждан. Выздоровел 20 351 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 6 705 523 случая заболевания. Полностью выздоровели 5 983 405 гражданина. Количество летальных исходов из-за последствий COVID-19 составило 174 485.

Ранее в этот день глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Он уточнил, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

Накануне Гинцбург рассказал, что Центру удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта». Однако еще рано говорить о степени эффективности такого препарата, отметил ученый.

11 августа сообщалось, что опыт применения российской вакцины «Спутник V» за рубежом доказал ее безопасность и эффективность в борьбе с COVID-19. Согласно данным исследований, эффективность препарата против индийского штамма «Дельта» составила 83,1%. Отмечается, что «Спутник V» снизил риск заражения в шесть раз, а эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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