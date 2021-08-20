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Московские МФЦ снова заработали без предварительной записи
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Московские МФЦ снова заработали без предварительной записи

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Многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» в Москве возвращаются к обычному режиму работы — получить услуги снова можно без предварительной записи. Об этом 20 августа сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«С 20 августа все центры госуслуг «Мои документы» вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена», — говорится в материале пресс-службы мэрии.

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Однако, как уточняется на сайте, при посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Решение об отмене заблаговременной регистрации было принято в связи со стабилизацией эпидемиологический обстановки в Москве, подчеркивается в сообщении.

При этом те, кто ранее уже оформил предварительную запись для получения услуг, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время.

Пресс-служба также информирует, что районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Ранее, 13 августа, Собянин подписал указ, отменяющий обязательный перевод 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Вместе с тем он отметил, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

11 августа заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной.

До этого, 30 июля, мэр Москвы подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах. С 19 июля в столице была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Градоначальник заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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