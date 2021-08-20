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El Pais: Испания не пустила российские корабли в порт Сеуты

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Российские военные корабли не получили разрешение на стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки из-за решения МИД Испании. Об этом 19 августа сообщает газета El Pais.

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По информации журналистов, Россия запрашивала разрешения о стоянке с 18 по 20 августа для корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай», на борту которых находятся около 350 членов экипажа.

Сначала минобороны Испании отправило Москве запрос о конечной цели похода, чтобы избежать каких-либо конфликтных ситуаций. Ответ от российской стороны получен не был, тогда МИД Испании отклонил заявку, уточняют журналисты.

Как указано в материале, решение могло быть продиктовано политическими мотивами. На позицию Испании мог оказать влияние тот факт, что страна в 2022 году будет организовывать саммит НАТО.

Комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее, 7 июля, патрульный корабль Rayo ВМС Испании вошел в Черное море, за ним следил российский флот. Отмечалось, что корабль зашел в акваторию Черного моря для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2021.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря проходили ежегодные военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Их участники отрабатывали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В учениях участвовали 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

В день начала учений делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями указала на то, что масштабность и агрессивность Sea Breeze 2021 в Черном море не способствуют безопасности в регионе.

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью военных учений Украины и НАТО является «бесконечная дестабилизация у границ России».

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