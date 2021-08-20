Грузинского паралимпийца лишили аккредитации за нападение на сотрудника отеля

Дзюдоист Звиад Гогочури, представляющий Грузию на Паралимпийских играх в Токио, лишен аккредитации на соревнования за нападение на сотрудника охраны отеля в Токио, сообщило в пятницу, 20 августа, агентство Kyodo со ссылкой на токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр.

Токийская полиция задержала Гогочури в понедельник, 16 августа. Он набросился на 60-летнего охранника отеля, схватил того за шею и отбросил в сторону, в результате чего пожилой сотрудник сломал ребро.

Инцидент произошел после того, как другой охранник вынес предупреждение Гогочури и нескольким другим грузинским спортсменам, пока те распивали спиртные напитки и шумели в коридоре шестого этажа отеля.

Дзюдоист находился на карантине в отеле после того, как член грузинской команды сдал положительный результат на COVID-19, уточнила полиция.

Другим грузинским спортсменам также вынесли предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Сам Гогочури признал свою вину, заявив, что у него «нет оправдания». Дзюдоист должен был соревноваться в весовой категории до 100 кг в Играх, которые начнутся уже на следующей неделе.

Паралимпийский комитет Грузии в свою очередь осудил действия спортсмена, пишет Insidethegames.



34-летний дзюдоист Звиад Гогочури с дефектами зрения в 2016 году завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг. Его награда стала первой паралимпийской медалью не только для него самого, но и для Грузии.

12 августа сообщалось, что российскими знаменосцами на Паралимпиаде в Токио будут десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции и двукратная чемпионка в беге на 1,5 тыс. м — паралимпийцы Андрей Вдовин и Елена Паутова.

11 августа Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных Паралимпийским комитетом России (ПКР), есть право на участие в предстоящих Играх в Токио.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Всего в соревнованиях примут участие до 4,4 тыс. спортсменов со всего мира. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны.

8 августа в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, они заняли пятое место в медальном зачете.