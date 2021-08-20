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Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых

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Белгородская область вышла на первое место по доле привитых от коронавируса граждан, следует из данных РБК, полученных на основе информации от региональных властей, а также опубликованных оперативными штабами субъектов.

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Регион лидирует как по показателю получивших один компонент вакцины, так и полностью прошедших вакцинацию.

Один компонент вакцины от коронавируса в Белгородской области получили около 44,5% населения (686,6 тыс. человек). При этом полностью привиты в регионе 38,16%, говорится в материале 20 августа.

Отмечается, что область не покидала тройку лидеров по доле привитых граждан с конца мая.

На втором месте по числе полностью вакцинированных от COVID-19 граждан Чукотка (37,66% от населения), на третьем — Московская область (32,43%).

В общей сложности, по данным РБК, первую инъекцию вакцины от коронавирусной инфекции получили 40,5 млн жителей РФ, при этом полностью привиты 32,9 млн человек.

Ранее в этот день глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. По его словам, вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

18 августа замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов пояснил, что масштабная вакцинация от коронавируса в России предотвратит появление новых опасных штаммов.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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