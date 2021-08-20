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Климкин назвал единственный способ «остановить» Россию

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США.

По его словам, Вашингтон смог частично решить задачу борьбы с терроризмом в Афганистане. В то же время, как отметил Климкин, Соединенные Штаты не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».

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Экс-глава МИД Украины заверил, что Киев якобы точно также уже «выиграл в борьбе с Россией». Однако сделать украинскую сторону частью Запада пока не удалось, добавил он.

«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал Климкин на своей странице в Facebook в среду, 18 августа.

Накануне экс-депутат V, VI и VII созывов Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник подчеркнул, что Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет. По его словам, к 30-летию независимости Украина из субъекта превратилась в объект международной политики.

Экс-президент Украины Виктор Янукович 17 августа отметил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он подчеркнул, что отказ Украины от России привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции.

16 августа руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что уход американской армии из Афганистана должен послужить предупреждением для властей Украины. По словам Романенко, трагедия Афганистана показывает, что если ее союзник не готов сражаться за себя, то Вашингтон «особо париться» не будет.

При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Известиям» предостерег сторонников американского выбора на Украине от ситуации, подобной той, что в настоящее время наблюдается в Афганистане. Он уточнил, что за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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