Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина умерла в больнице

Пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле женщина умерла в больнице, сообщает в пятницу, 20 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета России.

При этом уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» переквалифицировано в связи с ее смертью не будет, поскольку предполагает как тяжкий вред здоровью, так и смерть, уточнили в пресс-службе.

Утром 28 июля в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице Барнаула, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. В результате пострадали 69-летняя женщина и семилетний ребенок. Их госпитализировали.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за газовым взрывом не последовало. Однако из-за хлопка газа обрушилась стена между комнатами, а также вынесло балкон и стекла.

На месте происшествия работали специалисты оперативной группы по Алтайскому краю, которые оценивали повреждений, а также представители региональной администрации.

В тот же день по факту инцидента СК по Алтайскому краю начал проверку. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование.