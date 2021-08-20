Путин встретится с Меркель перед выборами нового канцлера Германии

Президент России Владимир Путин 20 августа проведет встречу в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Это будет первая очная встреча лидеров с начала пандемии коронавируса.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — сказано в тексте.

Кроме того, в рамках своего визита в Москву Меркель возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

18 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявлял, что Афганистан станет одной из тем переговоров Меркель и Путина.

О том, что канцлер Германии посетит столицу России стало известно 13 августа.

В 2018 году Меркель объявила, что в борьбе за пост канцлера участвовать больше не будет. И после очередных выборов в бундестаг в сентябре 2021 года получившая большинство партия сформирует правительство уже с новым главой.