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ФСБ рассекретила имена погибших от японского биооружия солдат СССР

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы с фамилиями советских военнопленных, которые подверглись пяткам японских спецслужб в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в пятницу, 20 августа.

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В 1930–1945 годах в плену у японцев были несколько тысяч советских граждан. Многих из оказавшихся в Маньчжурии поместили в концлагерь «Хогоин» в районе Харбина, где на них ставили опыты с использованием бактериологического оружия.

Сообщается, что несмотря на истязания в специальном 731-м отряде Квантунской армии солдат не смогли заставить работать против СССР.

«Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере «Хогоин», физически нами истреблялись», — следует из материалов допросов японцев, осуществлявших пытки.

На допросе в июне 1948 года начальник концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзима рассказал, что лагерь был рассчитан на 150 человек, в нем содержались исключительно русские мужчины, в числе них были случайно приземлившиеся на территории Маньчжурии советские летчики и гражданские советские лица, захваченные японцами на границе.

По словам Иидзимы, лично он отправил на смерть около 40 человек, в том числе солдата советской Армии Демченко, который отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе, офицера Советской Армии Игнатова, а также советских граждан Канева, Перебоева и Романченко.

В отряде 731 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Всего в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии закончилась 20 августа 1945 года. В Маньчжурии находились главные японские объекты по разработке бактериологического оружия.

Ранее, 16 августа, ФСБ России впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.

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