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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом во Владивостоке

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В результате съезда и опрокидывания микроавтобуса в пригороде Владивостока пострадали девять человек, в том числе двое детей, сообщается 20 августа на сайте МВД по Приморскому краю.

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Авария произошла в районе дома № 1 «Г» на улице Чапаева. По предварительной информации, 51-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием грузовика.

«В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получил водитель, а также его пассажиры: женщины в возрасте 42, 54, 62, 66 лет, мужчины в возрасте 41, 66 лет, а также две девочки в возрасте девяти и 15 лет», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что стаж вождения водителя составляет 31 год, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году его не привлекали. Состояние опьянения у него также не установлено.

Согласно данным МВД, авария произошла в темное время суток на участке, который не является очагом аварийности.

По факту ДТП возбуждено административное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью».

19 августа в Екатеринбурге один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком. Женщина за рулем Renault на большой скорости влетела под «КамАЗ», который мыл парковку. В результате инцидента женщина впала в кому, у нее тупая травма живота. Пассажир пострадавший был не пристегнут, он погиб на месте.

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