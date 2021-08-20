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Гинцбург оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России «идет неплохо», сообщил в пятницу, 20 августа, ТАСС глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, коллективный иммунитет может сформироваться до конца этого года.

Ключевой проблемой директор центра назвал слабую активность граждан в части вакцинации, указав при этом на достаточное количество вакцин во всех российских регионах.

«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», — прокомментировал Гинцбург.

6 августа замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко отметил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В этот же день руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что для остановки активной передачи коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать порядка 70–80% населения.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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