Гинцбург оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России «идет неплохо», сообщил в пятницу, 20 августа, ТАСС глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, коллективный иммунитет может сформироваться до конца этого года.

Ключевой проблемой директор центра назвал слабую активность граждан в части вакцинации, указав при этом на достаточное количество вакцин во всех российских регионах.

«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», — прокомментировал Гинцбург.

6 августа замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко отметил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В этот же день руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что для остановки активной передачи коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать порядка 70–80% населения.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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