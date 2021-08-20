Коллективного иммунитета к коронавирусу РФ может достичь в 2021 году

Нужный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает телеканал «Известия».

Коллективного иммунитета в РФ к COVID-19 можно достичь в 2021-м. По мнению ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах. Главная задача — чтобы граждане активнее прививались.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины для всех категорий населения. Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась 18 января.

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