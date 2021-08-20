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Байден обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

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Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, сообщается в четверг, 19 августа на сайте Белого дома.

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Отмечается, что лидеры в рамках переговоров высоко оценили действия своего персонала, тесно сотрудничавшего в Кабуле по эвакуации людей.

«Они подчеркнули важность продолжения тесной координации между союзниками и демократическими партнерами по Афганистану, в том числе через многосторонние форумы, по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки беженцев», — сказано в тексте.

Кроме того, Байден и Макрон приветствовали проведение на следующей неделе саммита Группы семи по Афганистану.

Ранее в четверг ситуацию с захватом власти в Афганистане движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

16 августа французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции из этой страны в Европу.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский Эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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