На вершинах гор в Гренландии прошел дождь

На вершине Гренландского ледникового щита в течение нескольких часов шел дождь, а температура была выше нуля около девяти часов, сообщил в четверг, 19 августа, CNN со ссылкой на Национальный центр обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо.

Осадки выпали на высоте 3216 м над уровнем моря в субботу, 14 августа. По данным Национального центра данных о снеге и гололеде США, прошедшие дожди оказались самыми сильными на ледяном щите с 1950 года, а количество льда, растаявшего в воскресенье, стало в семь раз выше, чем среднесуточное значение для этого времени года.

Кроме того, сообщение об осадках на самой высокой точке ледяного щита Гренландии поступило впервые за всю историю наблюдений.

Старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос заявил, что дожди являются свидетельством быстрого потепления в Гренландии.

«Участившиеся погодные явления, включая таяние, сильные ветры, а теперь и дождь, за последние 10 лет вышли за рамки того, что считается нормой», — заявила сотрудница по программам Управления полярных программ Национального научного фонда Дженнифер Мерсер.

Станция Национального научного фонда расположена в самой высокой точке ледового щита Гренландии, где ученые могут наблюдать за погодой и экстремальными изменениями льда в Арктике с 1989 года. Большая часть дождей в выходные выпала от юго-восточного побережья Гренландии до станции Summit.

В июле ледяной покров Гренландии потерял более 8,5 млрд т поверхностной массы за один день. Этого количества было бы достаточно, чтобы Флорида погрузилась в воду на пять сантиметров, отмечается в публикации.

В 2019 году Гренландия потеряла примерно 532 млрд т льда, что вызвало подъем уровня Мирового океана на 1,5 мм.

В августе этого года научный журнал Nature Communications Earth and Environment сообщал, что таяние ледников в Гренландии прошло точку невозврата, ледяной щит продолжит уменьшаться, даже если климат Земли перестанет меняться.

Указывалось, что с 2000-х годов, в течение 5–6 лет, количество тающего льда резко увеличилось. В год таяло около 500 гигатонн льда, но питание ледника не увеличилось. Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой. Из этого следует, что ледяной щит Гренландии продолжит уменьшаться, даже если потепление остановится.