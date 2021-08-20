СК не нашел криминала в смерти девочки от ударов по голове в Приамурье

Девочка-подросток умерла в реабилитационном центре Приамурья из-за тяжелых травм головы. О трагедии сообщил телеканал РЕН ТВ в пятницу, 20 августа.

Смертью подростка в Малиновском социально-реабилитационном центре заинтересовался Следственный комитет (СК) России по региону. По данным следователей, смерть 15-летней девочки не носит криминального характера.

«При исследовании тела погибшей телесных повреждений и признаков травмирования не обнаружено. До момента смерти несовершеннолетняя проходила длительное лечение», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Каким образом ребенок получил столь тяжелые травмы, в настоящее время устанавливается.

Телеканал передал, что непосредственной причиной смерти подростка стало сдавливание головного мозга, то есть травмы были очень серьезными.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что в Иркутской области подросток погиб от удара током. По данным следствия, это произошло, когда он схватился за свисающий со столба провод при сборе металлолома.