Более 100 детей эвакуированы из лагерей в Медведевском районе Марий Эл

Более сотни детей эвакуированы из лагерей в Медведевском районе Марий Эл. Лесной пожар угрожает поселку Шап, где находятся три санатория, передает телеканал «Известия».

Также решается вопрос об эвакуации жителей поселка Устье-Кундыш. Лесной пожар угрожал населенному пункту Студенки. В селе сгорели несколько построек пилорамы и баня. Распространение огня удалось локализовать. Из-за огня ограничено движение на федеральной трассе «Вятка».

МЧС удалось отстоять поселок Сосновый Бор, пострадавших нет. С огнем борются более 50 спасателей. Из опасной зоны эвакуировали около 300 человек. Для защиты людей и домов была произведена опашка села.

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