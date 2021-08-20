Рост ставок в развитых странах может нести риск для формирующихся рынков

Ускоренная нормализация денежно-кредитной политики (ДКП) в развитых странах, особенно в США, способно спровоцировать увеличение волатильности валют развивающихся государств и оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания в них, рассказали в пресс-службе Банка России. Там отметили, что сворачивание программ количественного смягчения и повышение ставки ФРС Соединенных Штатов может привести к росту доходностей в развитых экономиках. Это приведет к оттоку инвесторов с формирующихся рынках и окажет давление на них. На текущий момент увеличение ставок в Америке ожидается к концу 2022 году, добавили в регуляторе.

Для России, однако, описанная ситуация грозит меньшими рисками, чем для государств со значительным внешним долгом и устойчивым дефицитом текущего счета платежного баланса, сообщили в пресс-службе ЦБ. Крупнейшие банки подтвердили опасность нормализации ДКП развитых стран для формирующихся экономик. Для России эти риски довольно значимы, однако они не вошли в базовый сценарий, сообщил начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин. Кроме того, повышение ключевой ставки регуляторов ограничит этот эффект.

Условия для ужесточения ДКП развитых стран, прежде всего США, сложились раньше, чем это предполагалось еще в 2020 году, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Сокращение программы выкупа активов может начаться уже к концу 2021-го, а первое повышение ставок в Америке и Великобритании – в 2022-м.

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Опасный процент: ЦБ увидел риски роста ставок в развитых странах