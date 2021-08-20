Туапсе подтопило из-за ливня

В городе Тупасе в Краснодарском крае прошедший ливень подтопил проезжую часть. Видео с последствиями природной стихии опубликовал в пятницу, 20 августа, Telegram-канал «Кубань 24: важное».

«И дождя нет, и потоп. Нескончаемый поток воды», — отметил автор ролика.

Местные жители сообщили о том, что в городе включили предупредительную сирену.

По данным Гидрометцентра России, в пятницу, 20 августа, вероятность осадков в Туапсе составляет 94%.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Краснодарском крае подтопило участок автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.

Ранее, в ночь на 13 августа в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

14 августа режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.