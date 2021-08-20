Смерч в Геленджике разбросал шезлонги на пляже

В Геленджике смерч разбросал пластиковые шезлонги и полотенца, отдыхающие стали постепенно уходить с пляжа, пишет в четверг, 19 августа, «Кубань 24».

Судя по опубликованному видео, стихия почти вышла из моря на сушу.

Обычно в этом регионе смерч появляется с мая по октябрь, уточнило издание в Twitter. Большинство из них распадаются еще в море, не дойдя до берега. По данным метеорологов, смерчи выходят на сушу в среднем пять раз в десятилетие.

Аналогичное природное явление заметили в ночь на 20 августа в Анапе, там стихия бушует в море. Также в городе льет дождь, наблюдается гроза.

19 августа затопило участок трассы Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае. Причиной инцидента стали ливневые дожди. Судя по видео, на затопленном участке трассы работают дорожные службы.

В ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

За считаные часы на побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков, отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

В результате прохождения циклона пострадали шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск–Керчь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Движение на этой трассе было восстановлено.

14 августа сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.