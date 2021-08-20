В Анапе и Геленджике очевидцы сняли смерч над Черным морем

Жители Анапы и Геленжика засняли смерч над Черным морем. Одно из видео, снятое вечером в четверг, 19 августа, было опубликовано в Telegram-канале «Типичная Анапа».

Кроме того, днем в четверг в Геленджике стихия вышла на пляж и разметала шезлонги. Отдыхающие в ужасе выбегали с береговой зоны. Видео произошедшего было опубликовано в инстаграм-аккаунте gelendzhikcity.

По данным Гидрометцентра России, в пятницу, 20 августа, вероятность осадков в Анапе и Геленджике составляет 95%.

Ранее, в ночь на 13 августа в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

За считаные часы на побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков, отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

14 августа режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.