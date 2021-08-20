Activision анонсировала игру Call Of Duty: Vanguard

Компания Activision представила новую часть серии игр Call Of Duty, посвященную событиям Второй мировой войны. Анонс был представлен в четверг, 19 августа, на официальном сайте игры.

«Сыграйте ключевую роль при создании сил особого назначения и измените ход истории — сформируйте Спецгруппу 1 в ходе захватывающей кампании, разворачивающейся в пределах четырех основных театров военных действий. Станьте одним из первых исполнителей в рядах спецвойск и погрузитесь в полную нововведений сетевую игру, где уже на старте будет доступно 20 карт», — следует из описания новой части.

На Call Of Duty: Vanguard можно оформить предзаказ для консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также для ПК при поддержке Battle.net. Его стоимость варьируется от 3,5 до 4,8 тыс. рублей в зависимости от версии цифрового издания.

Также при оформлении любого предзаказа игрокам предоставят ранний доступ к открытому бета-тесту, а также внутриигровые предметы: чертеж мастерства для оружия «Ночной рейд» для мгновенного использования в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone, а также исполнителя Артура Кингсли, который станет доступен для получения позже в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone. Покупатели также получат возможность предзагрузки игры до запуска.

Шутер станет доступен с 5 ноября. На нее действует ограничение 18+, отмечается на сайте.

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