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CNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»

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Снимки со спутников США показывают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», которая предназначена для поражения систем обороны Соединенных Штатов. Об этом 19 августа сообщает телеканал CNN.

Как заявили эксперты Центра международных исследований в области нераспространения ядерного оружия Института Миддлбери, фотографии, от 16 августа предоставляют «убедительные доказательства того, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на стартовой площадке, расположенной недалеко от полярного круга.

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Уточняется, что снимки были сделаны коммерческой компанией по спутниковой съемке Capella Space

«Использование ядерного реактора, в принципе, дало бы крылатой ракете неограниченную дальность полета под и вокруг американских радаров и перехватчиков ПРО», — цитирует CNN эксперта по оружию из Института Миддлбери Джеффри Льюиса.

Кроме того, он напомнил об угрозе, «которую тестирование этой системы может представлять для окружающей среды и здоровья человека».

По словам Льюиса, исследователи наблюдали за стартовой площадкой в последние месяцы, и на спутниковых снимках видно, что грузовые корабли посещают это место, а припасы скапливаются в зоне поддержки.

Как сообщил эксперт, сделанное 16 августа радиолокационное изображение с высоким разрешением показало, что «российский персонал построил большое экологическое убежище для защиты ракеты и экипажей, готовящихся к запуску, от суровой погоды».

Ранее, 18 августа, сообщалось, что Минобороны завершило работы по интеграции новейших противокорабельных ракет Х-35У и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эту связку длительное время тестировали в самых разных природных и погодных условиях. Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски, которые бомбардировщики произвели на Дальнем Востоке летом нынешнего года.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года.

Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

«Буревестник» — одна из новейших систем оружия. Она представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку.

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