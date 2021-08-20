Полиция не нашла взрывного устройства в машине у здания конгресса США

Взрывное устройство в машине у здания конгресса США в Вашингтоне не обнаружено, говорится в заявлении полиции Капитолия 19 августа.

«Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства», — сказано в тексте.

Отмечается, что район у здания Библиотеки конгресса снова признан безопасным, однако на месте продолжают работать следователи.

Ранее в четверг в 09:15 (17:15 мск) черный пикап заехал на тротуар перед зданием библиотеки Джефферсона в Вашингтоне, и водитель сообщил офицеру, что у него бомба.

Злоумышленником оказался 49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. Он выкрикивал антиправительственные лозунги и угрожал устроить взрыв. Мужчина говорил, что демократам необходимо уйти в отставку, и требовал разговора с президентом США Джо Байденом.

Роузберри вел трансляцию в Facebook, его страницу быстро удалили, однако на опубликованом ролике слышно, как он предупреждал полицию, что в случае стрельбы по нему, с ним «погибнут еще два района».

На протяжении более пяти часов правоохранители вели переговоры с мужчиной, после чего он добровольно сдался властям. Его сразу задержали.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на бывшую жену Роузберри, мужчина страдает шизофренией. По словам экс-супруги, Рэй коллекционировал огнестрельное оружие и не раз угрожал застрелить ее.