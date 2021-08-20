Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россияне обыграли команду США на старте ЧМ по пляжному футболу
Мир
Полиция не нашла взрывного устройства в машине у здания конгресса США
Мир
В Турции объявили о новых ограничениях из-за ситуации с COVID-19
Мир
Украинский чемпион назвал «псячьей мовой» государственный язык
Общество
Пранкера опросили в полиции после видео с «нападением» на пенсионерку в Москве
Спорт
Путин поприветствовал участников ЧМ по пляжному футболу в Москве
Мир
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в Сеуту
Общество
Гинцбург назвал срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Политика
В Думу внесут проект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села

Уголовное дело возбудили в КБР после падения двух человек с фуникулера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кабардино-Балкарии (КБР) возбуждено уголовное дело после падения ребенка и его бабушки с кресла канатной дороги. Об этом сообщили 19 августа в Следственном управлении СК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя)», — говорится в сообщении.

Над водой к заснеженным вершинам
Где и зачем можно прокатиться по канатной дороге зимой

По данным следствия, инцидент произошел 5 августа на канатно-кресельной дороге, расположенной на горе Малая Кизиловка.

Женщина и ее внук 2010 года рождения собирались в экскурсионную поездку на фуникулере, но машинист-оператор не разрешил несовершеннолетнему сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени.

«На непрерывно движущейся канатно-кресельной дороге, женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек», — сообщается в материале пресс-службы СК.

По информации следователей, во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции. Они получили травмы различной степени тяжести. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

Ранее в мае сообщалось о задержании троих сотрудников обслуживающей компании после крушении кабины фуникулера на севере Италии. Она рухнула с 20-метровой высоты, в кабине находились 15 человек. 14 из них погибли, в том числе двое детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021