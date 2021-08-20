Уголовное дело возбудили в КБР после падения двух человек с фуникулера

В Кабардино-Балкарии (КБР) возбуждено уголовное дело после падения ребенка и его бабушки с кресла канатной дороги. Об этом сообщили 19 августа в Следственном управлении СК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 5 августа на канатно-кресельной дороге, расположенной на горе Малая Кизиловка.

Женщина и ее внук 2010 года рождения собирались в экскурсионную поездку на фуникулере, но машинист-оператор не разрешил несовершеннолетнему сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени.

«На непрерывно движущейся канатно-кресельной дороге, женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек», — сообщается в материале пресс-службы СК.

По информации следователей, во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции. Они получили травмы различной степени тяжести. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

Ранее в мае сообщалось о задержании троих сотрудников обслуживающей компании после крушении кабины фуникулера на севере Италии. Она рухнула с 20-метровой высоты, в кабине находились 15 человек. 14 из них погибли, в том числе двое детей.