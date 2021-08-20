Госдеп заявил о поддержке связей с прежними властями Афганистана

Соединенные Штаты поддерживают связь с прежними властями Афганистана, но не с Ашрафом Гани, который покинул пост главы государства и уехал из страны. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«Мы продолжаем быть на связи с представителями Исламской Республики, а также с представителями «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ. — Ред.). <...> Как я понимаю, у нас не было никаких контактов с президентом Гани с тех пор, как он бежал из страны», — отметил Прайс на брифинге.

18 августа первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявил, что страна больше не считает сбежавшего президента Ашрафа Гани политической фигурой в Афганистане.

В этот же день бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что сделка бывшего президента США Дональда Трампа с талибами о выводе американского контингента была «уловкой», чтобы вынудить Ашрафа Гани покинуть пост президента Афганистана или согласиться на разделение власти с «Талибаном».

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, запланировав завершить операцию до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой страны.