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Под Донецком начали эксгумацию останков жертв обстрелов ВСУ

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В Донецкой области начали эксгумацию останков погибших в результате обстрелов армии Украины. Работы ведет межведомственная комиссия по розыску пропавших без вести и мест захоронений, передает телеканал «Известия».

Специалисты приехали на кладбище города Снежное. Стихийные захоронения появились в первые годы конфликта. ВСУ прицельно
обстреливали город и окрестности.

«Было возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой ДНР, в ходе расследования которого ведётся эксгумация. Это следственные действия. Ведется эксгумация останков лиц, находящихся в массовом захоронении. Приблизительно здесь находится, по нашей информации, останки около 60 человек», — рассказал замначальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества СУ Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

В первых поднятых гробах были люди в гражданской одежде. Останки отправят на экспертизу, она поможет найти родственников погибших. С 2014 года обнаружили 130 мест захоронения пропавших без вести. Нашли останки 253 человек, продолжается поиск 354 жителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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