Газификацию деревни Бакшино рассмотрят в Тверской области

В Тверской области активно ведется газификация районов. В Рамешковском районе «голубое топливо» появилось в деревнях Плосково, Шуя, Некрасово и Заручье. С вопросом о возможности газификации деревни Бакшино к губернатору региона Игорю Рудени в прямом эфире 19 августа обратилась местная жительница.

«Срок, когда можно будет пользоваться газом в муниципалитете, — 2022 год. Для этого надо построить 1,5 км межпоселкового газопровода и распределительные газовые сети в самой деревне. Рассмотрим совместно с администрацией округа возможные варианты для скорейшего решения этого вопроса», — прокомментировал Игорь Руденя. Уровень газификации региона за пять лет должен вырасти до 76%, пишут Тверские ведомости.

Правительство РФ подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков. Об этом сообщил 6 августа президент Владимир Путин. Он уточнил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба. Путин подчеркнул, что это станет существенным подспорьем для осуществления газификации. Однако, как уточнил российский лидер, там, где трубы еще нет, работа будет идти в рамках региональных планов по газификации.