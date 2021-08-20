Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

Один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в результате аварии в Екатеринбурге, сообщил в четверг, 19 августа, местное издание «E1.RU».

По его данным, в ночь на 20 августа на улице Сулимова женщина за рулем Renault на большой скорости влетела под «КамАЗ», который мыл парковку. В результате инцидента женщина впала в кому, у нее тупая травма живота. Пассажир пострадавший был не пристегнут, он погиб на месте.

«Когда 37-летняя женщина-водитель врезалась в заднюю часть «КамАЗа», стрелка спидометра в машине замерла на отметке 40 километров в час, к месту ДТП ведет тормозной путь длиной около 10 метров», — уточняется в публикации.

Водителя «КамАЗа» проверили на состояние алкогольного опьянения, он оказался трезв.

Ранее, 19 августа, три человека пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Тамбовской области. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 не учел боковой интервал и допустил столкновение с «КамАЗом». По инерции легковушка продолжила движение и врезалась в Mitsubishi Lancer. В результате аварии различные травмы получили водители легковых автомобилей, а также пассажир иномарки. Их госпитализировали.