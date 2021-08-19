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Реконструкцию производства ракетных двигателей начнут в Воронеже

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Воронежское АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; входит в АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения») ищет подрядчика для технического перевооружения производства ракетных двигателей для «Союза», следует из аукционной документации.

Генеральный подрядчик должен будет до 29 декабря 2025 года выполнить все работы. Из документации следует, что работы будут проводиться без остановки предприятия. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Непосредственно на реконструкцию производства готовы выделить 3,6 млрд рублей, на оставшиеся деньги планируется закупить оборудование. КБХА профинансирует работы в рамках госпрограммы развития оборонной промышленности на 2018–2027 годы.

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