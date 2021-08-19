Концепцию благоустройства набережной Свияги представят в Ульяновске

В Ульяновске начался X Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег 2021». Участники мероприятия представят свои эскизные решения по нескольким направлениям, в том числе концепцию благоустройства прибрежной территории реки Свияги.

Как отмечает ulpravda.ru, в 2022 году начнется реабилитация реки от поселка Вырыпаевка и до моста через улицу Минаева. Будут проведены дноуглубление, спрямление русла, а также расчистка водоохранной зоны. Сейчас разрабатывается соответствующий проект. Далее река будет расчищена от части набережной УлГУ и ТЭЦ-1 до поселков Дачный, Сельдь и Мостовая.

Ранее в августе в Ульяновске сотрудники минприроды региона приняли участие в выпуске более 24 тыс. мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище. Мероприятие организовано в рамках компенсации ущерба водным биологическим ресурсам. Мальки были привезены из саратовского рыбопитомника. В 2020 году всего было выпущено в реки и водохранилища порядка 200 тыс. мальков, в этом году планируются такие же объемы.