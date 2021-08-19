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Историческое здание отремонтировали на Театральной улице в Калуге

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В Калуге завершился капремонт исторического здания на Театральной улице. В начале апреля нынешнего года Фонд капремонта начал работы на двух исторических зданиях — Театральная 15/56 и 21. Оба дома построены в 1880 году.

Дом по адресу Театральная, 21 завершен. У него пришлось заново делать крышу с учетом требований к работам на памятниках архитектуры. Второй дом также близок к завершению, информирует газета «Весть».

Всего на 2021 год запланирован капремонт семи исторических зданий. На пяти из них работы завершены и прошли комиссионную приёмку. Продолжаются на двух объектах, на Театральной, 15/56 и переулке Григоров, 12, отмечает Фонд капремонта.

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