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Японский актер из «Убить Билла» умер от коронавируса

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Японский актер Синъити Тиба, сыгравший Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» умер на 83-м году жизни. Об этом 19 августа сообщает газета The Japan Times.

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Отмечается, что причиной смерти актера стали осложнения после коронавируса. Его госпитализировали еще 8 августа с пневмонией, с тех пор его состояние только ухудшалось.

Тиба родился в 1939 году в японском городе Фукуока. В юности закончил Японский университет физической культуры и впоследствии стал мастером боевых искусств, получив, черный пояс по каратэ, дзюдо и кэндо.

В 1960-х он начал сниматься в фильмах на родине, где демонстрировал свои спортивные способности, позже его стали приглашать в голливудские проекты. Всего он снялся в более чем 125 картинах.

Знаковой для него ролью стал Хаттори Ханзо из «Убить Билла» (2003). Тиба сыграл мастера-кузнеца, к которому главная героиня фильма обращается с просьбой выковать для нее меч.

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