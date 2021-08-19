Ремонт улицы Коммунальной стартовал в Пскове

Подрядная организация раньше срока начала ремонт улицы Коммунальной в Пскове. До конца года будет приведён в порядок первый участок – от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной.

Планируется заменить асфальтовое покрытие проезжей части, усилить его геосеткой, укрепить обочины, отремонтировать тротуар, установить скамейки и урны, обновить пешеходное ограждение, сообщает Псковское агентство информации. В 2022 году отремонтируют второй участок – от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной, в том числе дублеры. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего на эти цели в общем выделено более 215 млн рублей.

Псковская область получит 500 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на обеспечение дорожной деятельности. Средства выделяются в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Финансирование пойдет на увеличение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Также речь идет об улично-дорожной сети городских агломераций.