Собака покусала семилетнюю девочку в подмосковном Жуковском

Стаффордширсский терьер покусал семилетнюю девочку в подмосковном Жуковском, когда ребенок попытался погладить собаку, по факту инцидента проводится проверка. Об этом сообщила в четверг, 19 августа, прокуратура Московской области в Telegram.

По предварительным данным, девочка была вместе с родителями во дворе дома на улице Гагарина. Тогда же на поводке без намордника стаффордширского терьера выгуливала 14-летняя хозяйка.

«Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка», — уточняется в сообщении.

С полученными телесными повреждениями девочку госпитализировали. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

В результате пострадавшую малышку госпитализировали. Прокуратура приступила к проверке, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, 29 июня, бешеная собака напала на ребенка в Псковской области. К моменту обращения матери пострадавшего к специалистам животное уже было убито. Лабораторные исследования показали, что пес заболел бешенством. Предполагается, что собака контактировала с дикой лисой.

Специалисты напоминают, что инфицирование бешенством происходит через слюну заболевших животных. Она может попасть в раны при укусе или на слизистые оболочки. Инкубационный период заболевания составляет 14–60 дней.