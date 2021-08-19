Украинские медики рассказали о полезных свойствах арбуза

Украинские медики рекомендовали добавлять в ежедневный рацион арбузы, сезон которых сейчас в разгаре, пишет «Страна.ua» 19 августа.

По словам экспертов в области здравоохранения, арбуз не содержит жира, холестерина и натрия. При этом он может обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Так, в арбузах есть антиоксидант ликопен (Lycopene), способный противостоять таким хроническим заболеваниям, как диабет, остеопороз и рак.

Помимо этого, отметили медики, лакомство содержит витамин А, важный для здоровья кожи и глаз, витамин С, способствующий укреплению иммунной системы и усвоению железа, витамин В6, который помогает организму расщеплять белок и важен для иммунной и нервной системы, а также калий, полезный для снижения кровяного давления.

При этом специалисты подчеркивают необходимость проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний к употреблению арбуза.

13 августа доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург предупредил об опасности переедания арбузов. по его словам, арбуз может быть опасен для тех, кто страдает от ожирения или диабета.