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Пранкера опросили в полиции после видео с «нападением» на пенсионерку в Москве

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Блогера из Москвы, который снял постановочное видео с нападением на пожилую женщину, опросили в полиции. Об этом сообщил в четверг, 19 августа, телеканал РЕН ТВ.

Юноша прибыл в ОВД в сопровождении родителей. На вопросы полицейских парень и его родственники не ответили.

Ранее в Сети появилось видео молодого блогера, где он якобы напал на пенсионерку и разбросал ящики с продуктами. Многие пользователи поверили, что молодой человек действительно нанес пожилой женщине вред, и призвали привлечь пранкера к ответственности. Парню стали поступать угрозы в соцсетях.

Накануне родители блогера отреагировали на ролик, в котором их сын нападает на пенсионерку. Как пишет РЕН ТВ, мама пранкера видела фигурировавшие в видео коробки в прихожей дома. Также она узнала стул, который парень забрал из дома. Родитель отметила, что не одобряет такое проявление творчества со стороны своего ребенка. Его отец, в свою очередь, сообщил, что не в восторге от просмотра видео и намерен поговорить об этом с сыном.

По словам участницы съемок, все то, что происходило в кадре, является «социальным экспериментом».

Пресненский суд Москвы 2 августа приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Каромата Джаборова за розыгрыш с приступом коронавируса в метро. Соучастникам Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в течение трех лет каждому.

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