Новые пункты выдачи «Мультипасс 800» откроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в День города, 21 августа, будут функционировать еще две точки выдачи «Мультипасс 800»: у дома №21а и у дома №6 по улице Рождественской.

По информации правительства региона, из-за ажиотажа в преддверии юбилея пункт возле стадиона на Стрелке теперь работает до полуночи, передает ИА «НьюсНН». «Мультипасс 800» возможно оформить и другим способом, например, на сайте Nn-card.ru или в приложении «Карта жителя Нижегородской области». Также на праздничные мероприятия можно пройти, получив спецбраслеты.

После гала-шоу в честь 800-летия в Нижнем Новгороде прогремит салют. Планируется, что будет установлен рекорд по длине фейерверков. Как ранее объяснил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, речь идет не о времени, а именно о длине салюта. Отмечается, что салют запустят с шести барж из акватории Волги и Оки. Также одновременно с главным салютом фейерверки запустят во всех районах областного центра.