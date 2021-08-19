Российские паралимпийцы вылетели из Москвы на Игры в Токио, их торжественно проводили болельщики. Соответствующее видео 19 августа опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что знаменосцами на Паралимпиаде в Токио будут десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции и двукратная чемпионка в беге на 1,5 тыс. м — паралимпийцы Андрей Вдовин и Елена Паутова.

11 августа Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных Паралимпийским комитетом России (ПКР), есть право на участие в предстоящих Играх в Токио.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны.

8 августа в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, они заняли пятое место в медальном зачете.